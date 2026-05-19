Surgen reclamos por distribución y tamaño de enramadas en las Fiestas del Mar de Las Cabras

ESCUINAPA._ Los reclamos por el tamaño de las enramadas, y que se construyeron muchas para empleados del Ayuntamiento de Escuinapa en zonas de privilegio, llegaron este martes hasta el Comité de Las Cabras.

“Se metieron como tres o cuatro enramadas, no hay pasillo, están mal, muy mal”, dijo una de las inconformes.

“Lo que pasa es que al lado de los de nosotros, (estaban) los del empleados del Municipio, son trabajadores de aquí”, le replicó otro inconforme.

Las enramadas para las tradicionales Fiestas del Mar de las Cabras, que antes eran de 3 metros, el año pasado estaban en 2.70 metros y hoy son de 2.50 metros, de ahí el reclamo de que se hacen más chicas para meter a otras personas, cerca del templete o frente al mar.

“Van a hablar con ellos, pero si no resuelven, yo voy a resolver, yo voy a tumbar aunque me metan al bote, voy a ir; ya tumbé una vez, no quiere entender, voy a tumbar de nuevo (una enramada)”, afirmó otra de las inconformes.

Al respecto, José Ignacio Contreras Medina, quien es parte del Comité de Las Cabras, indicó que señalar que las enramadas son pequeñas o que se metieron para empleados del Ayuntamiento, es una percepción de los ciudadanos, algo de cada año.

“No se metieron muchas (enramadas), es una percepción de la gente que año con año siempre es la misma queja, de que se ‘meten enramadas’, es una percepción que a lo mejor se va pasando, pero no es como tal”, dijo el también director de Turismo.

No son enramadas de funcionarios, ni tampoco de empleados del Ayuntamiento, sostuvo; son enramadas que se reclamaron de otras personas de años pasados, se les reubicaron entre 10 y 15, pero se están atendiendo todas las quejas y no hay una ilegalidad, agregó.