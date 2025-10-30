$!Suspenden en Escuinapa servicio de transporte público por conflicto entre concesionarios

ESCUINAPA._ Ante conflictos entre concesionarios, entre los que se tienen bloqueos y presuntas agresiones, Vialidad y Transporte suspendió el servicio de transporte urbano.

Este medio de transporte que es utilizado prácticamente solo por estudiantes, fue parado este jueves y los vehículos llevados a la pensión, según se observó.

El conflicto entre concesionarios se ha dado desde junio que se reinicio el transporte urbano, las acusaciones de bloqueo se dan entre los dos dueños, de los tres vehículos que circulan.

El miércoles el problema de un presunto bloqueo, involucró a alumnos de la Secundaria Federal Dr. Eligió Diaz V, propiciando altercados donde una menor bajo a discutir con la concesionaria Mirza Núñez Castro, los alumnos del transporte que manejaba Hugo López Rodríguez empezaron a gritar también insultos, pues se querían ir.

Esta mañana la Dirección de Vialidad y Transporte en la Zona Sur realizó un operativo donde determinó parar el servicio del transporte y en uno de los casos se llevó el vehículo al corralón.