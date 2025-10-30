$!Suspenden en Escuinapa servicio de transporte público por conflicto entre concesionarios

ESCUINAPA._ Ante conflictos entre concesionarios, entre los que se tienen bloqueos y presuntas agresiones, Vialidad y Transporte suspendió el servicio de transporte urbano.
Este medio de transporte que es utilizado prácticamente solo por estudiantes, fue parado este jueves y los vehículos llevados a la pensión, según se observó.
El conflicto entre concesionarios se ha dado desde junio que se reinicio el transporte urbano, las acusaciones de bloqueo se dan entre los dos dueños, de los tres vehículos que circulan.
El miércoles el problema de un presunto bloqueo, involucró a alumnos de la Secundaria Federal Dr. Eligió Diaz V, propiciando altercados donde una menor bajo a discutir con la concesionaria Mirza Núñez Castro, los alumnos del transporte que manejaba Hugo López Rodríguez empezaron a gritar también insultos, pues se querían ir.
Esta mañana la Dirección de Vialidad y Transporte en la Zona Sur realizó un operativo donde determinó parar el servicio del transporte y en uno de los casos se llevó el vehículo al corralón.
“El otro concesionario me bloqueó ayer (miércoles) y hoy viene un operativo y a mí me detienen, el otro inspector... El inspector dice que yo lo llevaba secuestrado a mi casa, yo trabajo bien”, dijo Hugo López Rodríguez.
El inspector se había subido e iban a Vialidad y Transportes, al pasar un semáforo este paró el camión, quitó las llaves para bajarse corriendo acusando que lo llevaba secuestrado, precisó que en su caso ha cumplido con ofrecer bien el servicio de transporte público.
La otra concesionaria, para los vehículos y deja sin circular días por lo que es él quien brinda el servicio a secundarias, preparatorias y la Universidad Tecnológica de Escuinapa.
“He sido víctima de hostigamiento, de daños a los vehículos, bloqueos a mis transportes y amenazas a mis choferes, no quieren trabajar porque los amenazas”, dijo la concesionaria Mirza Núñez Castro.
Indicó que el bloqueo del miércoles no fue tal pero si el utilizar a menores en el conflicto, quienes la insultaron y amenazaron con golpearla con una piedra.
Sus camiones han sido afectados de las llantas pues los han pinchado con picahielos, el chofer que tiene ha sido golpeado y amenazado, bloqueado mientras recoge pasaje y son situaciones que le afectan en lo económico pero también en lo moral.