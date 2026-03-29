Suspenden perforación vertical, considerada plan B, para comunicación y rescate de mineros, en Rosario

EL ROSARIO._ Al sostener que no se dieron los resultados esperados, se suspendió la perforación vertical, es decir el plan B, informó el gerente de la mina Santa Fe, de la empresa Industrial Minera Sinaloa S.A. de C.V., Álvaro Enrique Vargas Miranda.

“La perforación fue suspendida, sí, no tuvo éxito, este tuvo problemas técnicos y está suspendida ahorita”, afirmó.

Esta medida, planteada como plan B, era para establecer comunicación desde el inicio de las acciones de búsqueda de cuatro trabajadores perdidos en mina de Rosario.

Hasta el último reporte dado por la empresa se indicó que el barreno vertical tenía un avance de 80 metros.

Ya que previamente declaró que con el barreno se esperaba entablar comunicación en dos o tres días pero no se logró concretar.