Suspenderá CFE servicio eléctrico en El Rosario y Escuinapa el domingo

La Comisión Federal de Electricidad suspenderá el servicio eléctrico en El Rosario y Escuinapa el domingo 23 de agosto, durante seis horas, para poner en operación una línea de alta tensión que mejorará la calidad y continuidad del suministro en la región del sur.

Esta interrupción está programada para el domingo 23 de agosto, en un horario de las 04:00 a las 10:00 horas.

La medida es necesaria para llevar a cabo trabajos de infraestructura que optimizarán la red eléctrica en ambos municipios, beneficiando a miles de usuarios.

La paraestatal explicó que estas acciones forman parte de su plan de mantenimiento y modernización, buscando prevenir futuras fallas y asegurar un abasto más estable.

La suspensión es indispensable para garantizar la seguridad del personal técnico y de los habitantes durante la ejecución de las labores, evitando riesgos.

La Comisión Federal de Electricidad indicó que la interrupción es esencial para poner en operación la nueva línea de alta tensión, con el objetivo de mejorar significativamente la calidad y continuidad del servicio eléctrico en la zona afectada, atendiendo así una demanda de infraestructura moderna.

Durante las seis horas de inactividad, el personal especializado realizará las conexiones y pruebas pertinentes para la correcta integración de la nueva infraestructura al sistema de distribución general, asegurando su óptimo funcionamiento.

La CFE agradeció la comprensión de los usuarios ante estas labores programadas, que buscan un beneficio a largo plazo en la confiabilidad del suministro eléctrico.

Para cualquier reporte, duda o aclaración sobre la interrupción, la Comisión Federal de Electricidad puso a disposición el número telefónico 071.