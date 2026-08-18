Suspensión en abasto de agua cumple 24 horas en El Rosario; Gobierno anuncia que se trabaja en la reparación

ROSARIO._ La cabecera municipal de Rosario cumplió 24 horas sin el suministro de agua potable y el Gobierno Municipal lo atribuyó a una falla en las cuchillas del sistema de bombeo ubicado en La Reforma.

El servicio dejó de operar al mediodía del lunes, después de registrarse lluvias acompañadas de actividad eléctrica y fuertes vientos.

El Gobierno Municipal anunció en su página oficial se atribuyó la suspensión del servicio a un fallo en las cuchillas en la línea que suministra de energía al sistema de bombeo en mención.

En un segundo comunicado se anunció que personal de Jumapars se encontraba en el lugar trabajando para reestablecer el servicio.

“La Junta Municipal de Agua Potable trabaja en la reparación de la falla eléctrica registrada en La Reforma que mantiene sin el servicio de agua potable al municipio”, manifestó.

El gerente de la Jumapars, Cristian Álvarez González, precisó que el desabasto se ha presentado tan sólo en la cabecera municipal.

Así mismo que se espera se reestablezca el suministro del vital líquido a la brevedad, por lo que pidió paciencia a los usuarios.

Por su parte vecinos señalaron que se requiere que se busque una solución de fondo al ser un problema recurrente durante el periodo de lluvias.