$!Sustituirá Ayuntamiento 116 luminarias en tres colonias de Escuinapa

ESCUINAPA._ El Ayuntamiento sustituirá 116 luminarias por lámparas led en tres colonias, en las que se tiene considerada una inversión de 929 mil 112 pesos.

“Estás serán distribuidas estratégicamente en las calles de estas colonias (Santa Lucia, Fovissste Paraíso y Dámaso Murua) para lograr tener una cobertura que ilumine gran parte de las mismas”, dijo la directora de Bienestar Social, Diana Arely Ramos de la Torre.

Indicó que estás luminarias forman parte de la solicitud hecha en los programas de “Diálogos por la transformación”, dónde vecinos de esta colonia hicieron la solicitud a ellos como autoridad.

El recurso es del Fondo de Infraestructura de Desarrollo Municipal, de los cuales el Gobierno Federal otorgó poco más de 35 millones de pesos para este año.

“Que bueno que están aquí, bienvenidos al Infonavit Paraíso que nada que ver... estábamos olvidados de la mano de Dios, hace muchas administraciones no los teníamos por acá, estamos contentos”, dijo Luz Esther Rodríguez Crespo, en nombre de los vecinos.