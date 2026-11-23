ESCUINAPA._ En lo que resta del año, se sustituirán tuberías de asbesto que han generado por años problemas de taponamientos de drenaje, informó Julián Isidro Astorga García, gerente de Jumapae.

“Ya se autorizaron 8 obras de drenaje y alcantarillado, especialmente en la zona centro, son drenajes que ya están colapsados, viejos y que son de asbesto”, dijo.

Las calles autorizadas son la Benito Juárez, de la calle Veracruz a la Francisco I Madero, la Prolongación 5 de Mayo, entre Francisco I Madero y Veracruz, además de la Benito Juárez, entre Severiano Moreno y Francisco I Madero.

La Severiano Moreno a la 5 de mayo, la Melchor Ocampo de la 5 de Mayo a la Francisco Pérez y de la Francisco Pérez a la Centenario, que son parte de las calles que tienen tiempo generando problemas casi diarios por taponamientos.

El funcionario indicó que el drenaje tiene severos problemas de taponamientos en la ciudad, el cual se da a veces por el estado de la tubería, por las tapas de concreto que se caen, pero también por el descuido de los ciudadanos que no tienen rejillas para que no se vaya la basura, por lo que está se va acumulando.

“Para atender estas situaciones, tuvieron unos días prestado un camión vactor del Gobierno del Estado pero se necesitó en Elota y se lo llevaron, por lo que esperan tener en unos días más la oportunidad de volver a traerlo para destapar las zonas con conflicto”, señaló.