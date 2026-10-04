$!Talento sinaloense encabeza serenata y ‘Mañanitas’ en honor a la Virgen del Rosario

EL ROSARIO._ El Santuario de Nuestra Señora del Rosario se llenó de talento sinaloense con la presencia de Adriana Rodríguez, Mariela Angulo, Jorge Echeagaray y Ángel Ávila, para entonar una virtuosa serenata y “Las Mañanitas” a la Virgen. Fue en punto de las 23:00 horas del sábado 3 de octubre que inició la velada con la voz de nacida en El Rosario, Adriana Rodríguez.

Ratificando su devoción, Mariela Angulo, mezzosoprano originaria de Culiacán, se presentó sumando su novena edición de manera consecutiva; así como Jorge Echeagaray, tenor del norte, quien cumplió 10 años engalanando esta fiesta con su talento. Ángel Ávila, cantante ranchero, con raíces en esta ciudad, en esta edición cumplió su tercera participación.