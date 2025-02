$!Taxistas de Rosario piden al Gobernador regular expedición de permisos

En contraste, sostuvieron, que a pesar de tener años laborando no cuentan con la facilidad de contar con otros permisos.

“Están sacando muchos permisos y viendo cómo está ahorita en el estado de Sinaloa, pues los negocios están sólos, y están mete y mete carros, no sé por qué están dando tantos permisos”, expuso en nombre de los inconformes, Regino Galván García.

“(Afecta) cómo no, viendo cómo está la economía y no hay negocio, y mete y mete carros, oye ¿de dónde están sacando tantos permisos?. Nosotros que tenemos años trabajando vamos y solicitamos un permiso y no nos dan”, señaló la fuente.

Así también se denunció que se ha detectado venta de permisos hasta en 80 mil pesos, situación por la cual demandaron que se diera la intervención del Secretario de Vialidad y Transporte en Sinaloa para que se dé orden.