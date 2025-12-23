$!Taxistas en Escuinapa toman medidas de seguridad ante hechos de violencia

ESCUINAPA._ Desde hace un mes, los trabajadores del servicio de transporte público adoptaron medidas de seguridad, aunque eso lamentablemente no garantiza nada, indicaron.

“Nos cuidamos más pero con la gente armada no se puede”, dijo un taxista

Para ellos perder a un compañero como es el caso de Gustavo, el taxista que murió en el fuego cruzado del domingo, les “pega” en el ánimo, pues era de día, en un horario que no consideran de riesgo.