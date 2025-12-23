$!Taxistas en Escuinapa toman medidas de seguridad ante hechos de violencia

ESCUINAPA._ Desde hace un mes, los trabajadores del servicio de transporte público adoptaron medidas de seguridad, aunque eso lamentablemente no garantiza nada, indicaron.
“Nos cuidamos más pero con la gente armada no se puede”, dijo un taxista
Para ellos perder a un compañero como es el caso de Gustavo, el taxista que murió en el fuego cruzado del domingo, les “pega” en el ánimo, pues era de día, en un horario que no consideran de riesgo.
Y el hecho solo les demuestra la inseguridad que se tiene para laborar, manifestaron.
Cuando los hechos de alto impacto empezaron a visualizarse, el horario de trabajo cambió, por seguridad, pues nada les garantiza que estarán bien al dar un servicio.
“Los que trabajamos de noche empezamos a las 2 de la tarde y a las 11 paramos, la gente se enoja porque no hay servicio, andan en fiesta pero no estamos para eso”, expresó un conductor de servicio.
Para colonias como El Roblito, Insurgentes, no están yendo tarde, el último servicio es hasta las 20:00 horas si acaso y no es porque sean zonas peligrosas por las personas que habitan pero sí porque la incidencia de un enfrentamiento puede darse, señalaron y cuando se empiezan a tirar no ven quienes están, todos quedan en riesgo.