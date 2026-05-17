$!Techos del Museo Lola Beltrán son reparados por filtración, dice Alcaldesa de Rosario

EL ROSARIO._ La reconstrucción de los techos del Museo Lola Beltrán responde a una filtración detectada en la obra ya concluida, informó la Alcaldesa de Rosario, Claudia Valdez Aguilar, tras las observaciones surgidas por los nuevos trabajos en el recinto cultural. El espacio ya había reabierto, tras darse por concluida su rehabilitación, y únicamente estaba pendiente la colocación de la museografía por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. ”Lo que pasa que ahí hubo una filtración, hubo una filtración y se está arreglando, porque no quedó como debería y eso es lo que se está haciendo”, explicó la Presidenta Municipal.

Aunque no determinó si se hará un nueva inversión, Valdez Aguilar dijo que lo trabajos se realizan de manera conjunta con contratistas y el Ayuntamiento en mano de obra. “Se está haciendo en conjunto, mano de obra y él (contratista) está haciendo lo que le corresponde porque nada más es quitar algo que se realizó mal”, apuntó. La Alcaldesa señaló que no hay fecha aún para que se concluyan los trabajos, pero se espera que sea a la brevedad.