$!Temen en Escuinapa que terreno baldío en el malecón sea usado por delincuentes

Indicaron que el predio concentra gran cantidad de maleza, misma que llega hasta la banqueta, por lo que las personas que van a ejercitarse o al Hospital IMSS Bienestar, tienen que bajarse hasta la vialidad.

ESCUINAPA._ Un terreno baldío ubicado por el malecón antes de llegar al Hospital IMSS Bienestar representa un riesgo para quienes transitan por el sitio, señalaron transeúntes.

“De lo sucio que está, hay gente que se mete y se esconde, tarde o muy temprano, hasta motos salen de ahí, más como está la situación ahorita, uno piensa lo peor”, dijo una persona que transita por el lugar de manera constante.

Es un sitio que puede usarse como “escondite” para personas que realicen algún tipo de delito, por lo que pidieron que se llame al dueño o que las autoridades realicen lo conducente para garantizar la seguridad de quienes pasan por el sitio.

Manifestaron que cuando estaba el Ejército Mexicano con un retén en la zona, elementos de la corporación entraban a revisar y verificar que no hubiera gente escondida, pero desde que no están, es un lugar que favorece el hecho de que alguien pueda hacerlo.