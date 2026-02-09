$!Temen trabajadores del IMSS Bienestar de Escuinapa, tras estallido de explosivos

ESCUINAPA._ Entre tristeza y miedo están trabajadores del Hospital IMSS Bienestar después de que una bomba estalló en las afueras de la institución, reportaron.

“Nosotros solo ayudamos, tenemos miedo pero estamos trabajando, quedamos ensordecidos y entre todo nadie se acercó a preguntar como estamos”, dijo un trabajador.

El estallido, reportado alrededor de las 13:40 horas, generó que las paredes y puertas se movieran, cerca del lugar de la detonación, los vidrios de un vehículo estallaron.

En esta guerra, les ha tocado estar laborando mientras las balas y las bombas se escuchan pero no les había tocado que estás llegarán hasta el sitio, indicaron trabajadores del IMSS Bienestar.