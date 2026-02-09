$!Temen trabajadores del IMSS Bienestar de Escuinapa, tras estallido de explosivos

ESCUINAPA._ Entre tristeza y miedo están trabajadores del Hospital IMSS Bienestar después de que una bomba estalló en las afueras de la institución, reportaron.
“Nosotros solo ayudamos, tenemos miedo pero estamos trabajando, quedamos ensordecidos y entre todo nadie se acercó a preguntar como estamos”, dijo un trabajador.
El estallido, reportado alrededor de las 13:40 horas, generó que las paredes y puertas se movieran, cerca del lugar de la detonación, los vidrios de un vehículo estallaron.
En esta guerra, les ha tocado estar laborando mientras las balas y las bombas se escuchan pero no les había tocado que estás llegarán hasta el sitio, indicaron trabajadores del IMSS Bienestar.
Este lunes la situación fue distinta, antes del mediodía un presunto enfrentamiento hacía que las balas literalmente silbaran en la zona y la bomba que cayó terminó por generar más temor.
A las afueras estaban elementos militares resguardando la zona, cuando se presentó el estallido, desconocen si el ataque fue para ellos, pero lamentan que no se les garantice la seguridad.
Del lugar están siendo retirados a los pasantes de enfermería y medicina, así como a residentes de medicina, pero el personal se mantiene trabajando.