$!Temporada de lluvias convierte a colonia Dámaso Murúa en espejo de agua, denuncian vecinos en Escuinapa

ESCUINAPA._ Cuando las lluvias llegan, la colonia Dámaso Murúa se convierte en un espejo de agua y es hora de empezar a subir muebles para evitar que el agua que entra a sus casas les afecte, señalaron vecinos.
El tema no es menor, el agua ha llegado a subir hasta un metro y el año pasado, después de algún tiempo en que el agua no subía tanto, de nuevo entró a sus casas, ellos consideran que la razón fue la falta de trabajos preventivos.
“En 2025 no se limpio y si se nos metió toda el agua aquí... Se mojan los muebles”, dijo Brianda Medina Rivera, vecina de la colonia.
En el sitio está un canal que abrieron hace unos años pero este no se desazolva, se deja igual y la máquina no avanza porque dicen que no puede entrar, así que pasa lo mismo, ellos se quedan con el agua en sus casas.
“Vienen a hacer los trabajos cuando las lluvias ya están, vienen cuando están las lluvias”, señaló la misma vecina.
La colonia recibe todas las corrientes de agua de la ciudad, prácticamente llegan las aguas pluviales como arroyos, las casas se construyeron un poco altas o con bardas que contengan un poco el agua que llega, indicó Erika Tiznado Enciso.
Pues si han tenido en años pasados inundaciones severas, por eso la urgencia de que antes de la temporada de lluvia se haga algo que evite que su patrimonio se dañe, como ya ha ocurrido.
“Hicieron esa zanja para que salga más rápido el agua, pero no sé porque no vienen antes a limpiar y vienen cuando están las lluvias, a dar un pasón y ya se van”, dijo.
Son casi 100 familias las que viven en la zona y que aunque saben que las lluvias son necesarias, estás les generan temor de perder cosas en su hogar debido a que en esa temporada viven con el agua sobre sus pies, señalaron.