$!Temporada de lluvias convierte a colonia Dámaso Murúa en espejo de agua, denuncian vecinos en Escuinapa

ESCUINAPA._ Cuando las lluvias llegan, la colonia Dámaso Murúa se convierte en un espejo de agua y es hora de empezar a subir muebles para evitar que el agua que entra a sus casas les afecte, señalaron vecinos.

El tema no es menor, el agua ha llegado a subir hasta un metro y el año pasado, después de algún tiempo en que el agua no subía tanto, de nuevo entró a sus casas, ellos consideran que la razón fue la falta de trabajos preventivos.

“En 2025 no se limpio y si se nos metió toda el agua aquí... Se mojan los muebles”, dijo Brianda Medina Rivera, vecina de la colonia.

En el sitio está un canal que abrieron hace unos años pero este no se desazolva, se deja igual y la máquina no avanza porque dicen que no puede entrar, así que pasa lo mismo, ellos se quedan con el agua en sus casas.