Tendrá Ayuntamiento de Escuinapa horario especial por motivo de fiestas decembrinas

ESCUINAPA._ El Ayuntamiento tendrá un horario laboral especial esta semana y la siguiente, por motivo de las fiestas decembrinas, informó el Oficial Mayor, Cristian Prado Huerta.

“Con motivo de las fiestas decembrinas y con el propósito de propiciar la convivencia familiar, de manera temporal tendremos un horario de labores de 9 de la mañana a 1 de la tarde”, dijo.

El horario se tendrá principalmente en oficinas, siempre que no se afecte temas de asuntos prioritarios pero eso tocará a cada jefe de área definir, indicó.

Así como cada director determinará la necesidad que tiene y si es necesario quedarse más tiempo en la dependencia por necesidades de trabajo, dijo Prado Huerta.

Los trabajadores de servicios o de campo, tendrán que coordinarse con sus jefes, quizá también les permitan salir más temprano.

El horario lo tendrán hasta el 2 de enero, el 5 ya se retomará el horario normal de 8:00 a 15:00 horas, informó.

Aún no definen, precisó, si el 26 de diciembre y el 2 de enero van a laborar, eso aún no se ha planteado, pero se informará a la ciudadanía.