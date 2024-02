Por su parte el Rector, Aaron Quintero Pérez, destacó que la UPES permitirá que se formen personas para que tengan trabajo sustentado en un proceso largo, que tendrá que ver en su proyecto académico, donde se verán beneficiados aquello que egresen de la universidad y que ejerzan profesionalmente, llevando beneficio a la sociedad.

La Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez, dio lectura a las condiciones que tiene el Ayuntamiento para la donación del terreno, entre los que destacó que el inmueble se construya en un lapso no mayor a tres años y que se use de manera exclusiva para funcionamiento y operación de la UPES, así como de comprometerse a no cambiar el uso del inmueble y a no transferir el bien del mismo sin la autorización por escrito del Ayuntamiento de Escuinapa.