$!Tenemos hambre... necesidades: claman habitantes de la sierra de Rosario a las autoridades

EL ROSARIO._ Al cumplirse el cuarto día del tercer bloqueo comunitario en la sierra de Rosario, vecinos difundieron imágenes en la que se puede leer “tenemos hambre, necesidades” en demanda de ser atendidos por autoridades.

Esto al radicalizar las medidas de nueva cuenta el pasado 6 de noviembre, con el bloqueo de la carretera estatal a la zona serrana a la altura de la comunidad de Palmarito.

Situación que se atribuye a la ola de violencia que afecta al estado, en este municipio se ha marcado principalmente en la parte alta del municipio.

Los vecinos de comunidades demandan atención de los diferentes niveles de gobierno en alimentación, transporte, servicios básicos como la educación y la salud.