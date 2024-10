ELROSARIO._ La Alcaldesa Claudia Valdez Aguilar descartó los señalamientos del entrenador Jorge Crespo, quien denunció que se le impedía utilizar cancha pública en la cabecera municipal.

Defendió que se buscó conveniar el uso del espacio con el entrenador, pero abandonó la reunión.

“No, no sabía. La verdad es que nosotros nos reunimos con él y con los delegados de basquetbol, y él se salió de la reunión; él dijo que ya tenía una cancha donde iba a participar”, aseguró.

El entrenador Jorge Crespo Aragón denunció que desde hace un año se le ha impedido que pueda impartir el deporte en la cancha conocida “Telmex”, y que se ha cerrado con un candado, por lo que sus alumnos tienen que ingresar brincando por las gradas.

“Aquí no estamos negados a prestarle a nadie; sólamente tenemos que darle prioridad a los eventos deportivos del municipio porque son canchas públicas, no son canchas particulares”, dijo la Alcaldesa.

Aseguró que el convenio planteado es para el mantenimiento del espacio deportivo que se requiera.

“Nosotros trabajamos con todos, pero necesitamos hacer convenios para la utilización de los espacios públicos porque el mantenerlos sale muy costoso, los tenemos que cuidar; él es una escuelita privada al igual que tenemos otra escuelita privada con la que tenemos un convenio”.

”Entonces yo creo que tiene que revisar y analizar esa reunión donde estuvimos en donde él fue el que se salió y dijo que no ocupaba, creo que le habían prestado la de la UAS o no sé qué otra cancha y pues no sé, entonces ahora no sé cual sea su denuncia que trae”, añadió.

Sobre el cierre de la cancha, refirió que fue porque se habían registrado robos al interior de la cancha en mención.

Dijo reconocer que es importante promover al 100 por ciento el deporte y por ello se realizan torneos.

“Creemos que la juventud tiene que estar ocupada y entretenida en el deporte”.

Concluyó que se trabaja con un rol por medio del cual se agendan los espacios públicos para hacer diferentes actividades.