$!Tere se suma a brigada contra el incendio en el cerro del Yauco, en Rosario

La mujer detalló que fue alrededor de las 06:30 horas cuando llegó al poblado de Ponce a la espera de que se congregara la brigada.

Reconoció que se antepuso al temor e incluso la negatividad de sus tres hijos a la solidaridad con las familias que han sido afectadas por el incendio.

“Pues no querían que viniera, tenían miedo y no, porque me decían ‘¿A qué vas mamá? Nosotros no podemos ir’. Vamos a ser voluntarios pues apoyar a la gente de Ponce”, concluyó.