Termina plazo legal para Jumapae para resolver problemas financieros

ESCUINAPA._ Después de la negativa del Cabildo para apoyar en ser aval para un empréstito de 10 millones de pesos para la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, lo que queda es un “trago amargo” pues el tiempo para la paramunicipal en términos legales se acabaron, señaló e gerente Santos Gómez Sánchez.

Al Cabildo se le informó a detalle las condiciones financieras y legales en una mesa de trabajo desde un día antes de que se realizara la sesión ordinaria de cabildo, preciso, aun así, se presentó una negativa a ceder para que se iniciaran trámites para un préstamo.

“Se les explicó todo, no tenemos más recursos legales, se explicó a detalle, con números, me voy con un ‘trago amargo’... veo que hoy ni siquiera se va a mesa de trabajo, desafortunadamente las consecuencias vendrán muy rápido, tengo un adeudo con CFE, tengo laudos que vengan, tengo que asumir responsabilidades”, dijo.

Hay multas que están llegando de manera directa a su persona por 50 mil pesos al ser gerente de Jumapae, lo que se les explicó al Cabildo, igual habrá consecuencias con el mismo Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental que es el Presidente del Consejo de Jumapae.

Se seguirá trabajando hasta donde se pueda, incluso con recursos personales, pues intentan mantener a la Jumapae de pie y dando el servicio, como la reciente instalación de una bomba que abastecerá a Tecualilla, se consiguió sin costo adicional para nadie, solo por recursos personales.

La Jumapae enfrenta adeudos con CFE que ya supera los 2 millones de pesos por abasto de energía a los acueductos Baluarte- Escuinapa, las cuentas se mantienen embargadas por adeudos diversos, las sentencias laborales que no han sido cumplidas, están causando multas al gerente de la paramunicipal y podrían desencadenar en destitución del Alcalde.

Aunque en la sesión de Cabildo fue rechazado ser aval para que se gestionara el crédito de 10 millones de pesos, el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simenta, que estuvo ausente, precisó que solo se pasó a mesa de trabajo ese tema.

“En este caso va a mesa de trabajo, se hace análisis más profundo, debo aclarar con profunda tristeza que esos 10 millones son un mejoralito, no crean que resolverá el problema, queremos ir bajando esa calentura”, expresó Díaz Simental.