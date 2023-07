ESCUINAPA._ La temporada para los ranchos salineros terminó y la temporada se califica como buena comparada con años pasados al superar las 100 toneladas que se recolectaron el año pasado, manifestó Ignacio Gómez Flores.

“Fue una buena temporada, porque tuvimos ‘resequedad’ suficiente para tener más meses de trabajo, apenas terminamos después de las dos lluvias de hace unos días”, dijo el salinero.

El tener lluvias hasta julio prolongó la temporada, pues cuando las lluvias inician se tiene que recoger todo el equipo de trabajo y guardarlas para otro año, indicó.

Este año paso junio y las lluvias no se presentaron, lo que permitió que continuaran trabajando, no solo en el rancho ‘Cuarran’ que es la salinera más vieja, sino en otras partes cercanas, donde familiares pusieron otros ranchos salineros, lo que no había ocurrido en años pasados.