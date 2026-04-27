$!Terminan trabajos de rescate en mina de Rosario con dos mineros a salvo y dos sin vida

ROSARIO._ Con el hallazgo de Isidro Beltrán Reséndiz, último minero atrapado, tras 33 días y un total de 783 horas de trabajos constantes de trabajadores, voluntarios y autoridades, concluyó el operativo de rescate en mina Santa Fe, en el municipio de Rosario. Durante este período, Noroeste dio puntual seguimiento desde el reporte de las familias que temían por la integridad de los trabajadores por lo que pedían la intervención de las autoridades, hasta su término. Los trabajos tuvieron como saldo dos mineros extraídos con bien, mientras que los últimos dos sin vida, luego de que permanecieran atrapados por diferentes periodos al registrarse el derrame de la presa de jal el 25 de marzo.

Este hecho la atención a nivel nacional y originó que por indicación de la Presidenta de la República Claudia Sheinbaun Pardo, personalmente la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, acudiera al lugar, además de la presencia del Gobernador del Estado Rubén Rocha Moya, y la autoridad municipal. De acuerdo a la Coordinación Nacional de Protección Civil, quien encabezó el Mando Unificado en la mina, las acciones contaron con una fuerza de trabajo de 389 elementos entre Sedena, Marina, Protección Civil Nacional y estatal, CFE, trabajadores de la mina y voluntarios.

Desde el inicio se precisó para mantener las acciones las 24 horas del día se establecieron grupos de trabajo de alrededor de 50 personas, quienes al final de cada jornada presentaba un reporte al Puesto de Comando. De acuerdo con el gerente y representante de la empresa, Álvaro Vargas Miranda, imágenes y bitácoras de los trabajadores antes del accidente permitieron orientar las acciones hacia los trabajadores atrapados. Cronológicamente los rescates se registraron, en primer lugar y con vida a José Alejandro Cástulo Colín, originario de Michoacán, el 30 de marzo tras permanecer alrededor de 100 horas al interior de la mina.

El segundo minero localizado fue Francisco Zapata Nájera, de 42 años y originario de Santiago Papasquiaro, Durango, el 7 de abril, a 300 metros de profundidad. La noticia de la localización del tercer minero y extracción se dio a conocer el 8 de abril, no obstante fue tres días después que se logró la identificación mediante prueba de ADN, determinando que se trató Abraham Aguilera, de 33 años, originario de Guanajuato.