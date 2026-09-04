$!Tesorero presenta renuncia ante Cabildo y designan como única propuesta a Yadira Isabel Gastélum Ruiz

Se indicó que la sesión contó con tres puntos en el orden del día, entre asistencia, presentación de renuncia Domínguez Noriega, y presentación de la ahora Tesorera como única propuesta al Cabildo.

La sesión estaba pactada a las 14:00 horas, informó la Regidora Ana Gabriela López Quevedo y se les informó alrededor de las 12:00 horas sin precisar los temas a tratar.

EL ROSARIO._ En sesión extraordinaria convocada de ultimo momento, Sergio Valente Domínguez Noriega presentó su renuncia ante Cabildo, designando a Yadira Isabel Gastélum Ruiz, quien se presentó como única propuesta.

Cabe mencionar que el ahora ex Tesorero Municipal, Sergio Domínguez Noriega, entró como relevo de Jorge Marcel Hernández Sánchez, quien estuvo al frente de las arcas municipales durante el primer periodo de Claudia Valdez como Alcaldesa.

Dentro de los motivos para separarse del cargo por parte de Domínguez Noriega, que entregó por escrito donde se puede leer que son motivos personales, proyectos los cuales debe de atender.

Con la ausencia de la Regidora Laura Valenciana, la renuncia y designación de Gastélum Ruiz, fue aprobada por unanimidad por parte de los ediles.

No obstante, la Regidora del Partido Verde Ecologista, señaló el que no se tomará en cuenta el perfil de alguien del municipio, donde se aseguró que la ahora funcionaria venía trabajando de la mano del ahora ex tesorero.

Antes de dar por concluida la sesión los ediles destacaron la labor de Sergio Valente Domínguez Noriega, al asegurar logró sanear las finanzas tras el primer periodo.