‘Tesoros Perdidos hasta Encontrarlos’ no cesa la búsqueda de sus desaparecidos en Escuinapa

ESCUINAPA._ Aunque no han encontrado a sus familiares desaparecidos en el municipio, la búsqueda no termina, manifestaron miembros del colectivo Tesoros Perdidos hasta Encontrarlos.

La semana pasada regresaron junto con la Comisión Estatal de Búsqueda de Desaparecidos a buscar en las comunidades del valle del municipio, donde podría haber cuerpos, indicaron.

“Ha sido difícil, la búsqueda no fue positiva, se requiere maquinaria para poder excavar, no tenemos ese recurso, pero no nos vamos a rendir, vamos a seguir”, señaló una de las integrantes del colectivo.

La búsqueda es para dar tranquilidad a las familias que han perdido a un ser querido, que no saben dónde están y su interés es solamente encontrarlos, no buscan culpables del hecho, solo tenerlos nuevamente a su lado.

El llamado a la sociedad a través de sus páginas en redes sociales y en medios de comunicación es que, si alguien sabe de alguna fosa clandestina, les avise.

“Todo es anónimo, yo no te ofrezco dinero porque no tenemos, pero sí una conciencia tranquila, no te quedes callado”, se señala en sus redes sociales donde exponen su búsqueda por el municipio.

Solo son madres buscando a sus hijos, indican, la denuncia es anónima al 6692476738 que es el número del dolectivo Tesoros Perdidos hasta Encontrarlos.

El colectivo ha tenido una actividad frecuente en el municipio, después de que al acudir a pegar carteles sobre sus desaparecidos en diversas zonas públicas del municipio algunas personas se acercaron para informarles sobre sus desaparecidos, haciendo visible lo que pasa en el sur del estado.

Por lo que han regresado en 3 ocasiones, peinando diversas zonas del municipio, entre las que esta la presa Agustina Ramírez “El Peñón” y algunos ranchos presuntamente abandonados, hasta el momento la búsqueda no ha sido positiva.