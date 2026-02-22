$!Tiene Concordia tradición minera y años de violencia

CONCORDIA._ Fundado el 20 de enero de 1565 por el capitán español Francisco de Ibarra, el actual municipio de Concordia tuvo desde sus orígenes una tradición minera y, al menos en las dos últimas décadas, vive graves problemas de violencia en contra de mineros, maestros y población en general, que se ha desplazado a otros lugares dejando pueblos abandonados o fantasmas en la zona serrana. Llamado originalmente como Villa de San Sebastián, debido a la festividad del santo patrono en esa fecha, en 1828 se le puso el nombre que lleva actualmente de Concordia, ubicado al sur del estado de Sinaloa. Fue llamado por los españoles “El Fénix de los conquistadores”, por haber descubierto el mineral de Pánuco, en donde en la época colonial se explotó la minería a gran escala. La actividad minera perdura hasta nuestros días en esa parte de la Sierra Madre Occidental, donde la minera canadiense Vizsla Silver Corp tiene un proyecto en fase de exploración con una inversión de varios millones de dólares. Fue precisamente la privación de la libertad de 10 trabajadores de esta empresa minera, entre ingenieros y personal de seguridad el pasado 23 de enero en el Residencial Clementina, ubicado al norponiente de la cabecera municipal, lo que detonó el mayor operativo de búsqueda de fuerzas federales en ese municipio. El pasado 1 de febrero, el Gobernador Rubén Rocha Moya anunció que por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo, se reforzaba desde ese domingo el operativo de búsqueda de los trabajadores mineros. Precisó que en dichas acciones participarían mil 190 elementos del Ejército Mexicano, 270 de Fuerzas Especiales, 100 de la Guardia Nacional y 20 ministeriales, aunque en el despliegue también se ha visto a personal de las secretarías de Marina Armada de México y de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de las fiscalías generales de la República y de Justicia del Estado, todo con apoyo de tres helicópteros y dos aviones militares Texan. Hasta el momento, en al menos seis fosas clandestinas en las inmediaciones del poblado de El Verde, a unos 14 kilómetros al norte de la ciudad de Concordia, han sido localizados 14 cuerpos, 5 de ellos corresponden a los 10 trabajadores mineros privados de la libertad en enero, pero de los otros 9 cuerpos hasta el momento no se ha dado a conocer que hayan sido identificados y entregados a sus familiares. De los otros cinco trabajadores mineros hasta el momento se desconoce su paradero. De acuerdo con información publicada en las dos últimas décadas, la violencia en Concordia ha estado presente en varias de sus comunidades.

El 24 de diciembre de 2012, en vísperas de la celebración de la Navidad, un grupo de hombres armados con fusiles AK 47 irrumpió en el poblado de El Platanar de Los Ontiveros, ubicado en la zona serrana de este municipio, y asesinó a nueve personas. De acuerdo con lo que se informó en ese entonces en Noroeste, los hombres armados llegaron con una lista en mano y sacaron de sus casas a cuatro personas, a quienes llevaron a la cancha del pueblo y las asesinaron; después mataron a otras cinco personas por el rumbo del arroyo de la comunidad. Tras cometer la masacre, los responsables se comieron los alimentos que los pobladores preparaban para festejar la Noche Buena y jugaron futbol con la cabeza de una de sus víctimas. “Tenemos una Navidad en donde no tenemos absolutamente nada qué festejar, es lamentable que pasen estos hechos donde gente inocente muere, estoy desde el día de ayer en las oficinas del Palacio Municipal esperando noticias y hasta ahorita son todos los datos que tenemos”, dijo al día siguiente el ese entonces Alcalde de Concordia, Eligio Medina Ríos, sobre la masacre. “Lo único que podemos hacer es realizar un llamado de emergencia al Gobernador del Estado, Mario López Valdez (Mandatario en esa fecha), para que se atienda esta situación de violencia en el municipio y para que se le dé atención a los habitantes de El Platanar de Los Ontiveros, que lo más probable es que dejen sus hogares por estos hechos violentos”. Mientras que el 21 de marzo de 2013 fue localizada una camioneta quemada en un camino que conduce a la comunidad de Mesillas, con cuatro cuerpos y a un costado de ellos una osamenta. Después se informó que una de las cuatro personas halladas asesinadas en ese lugar era el ex Juez Mixto de este municipio y su familia, de acuerdo con lo que informó el Ministerio Público en esa ocasión. La osamenta fue identificada como Bernardo “N”, quien era originario del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

El 20 de mayo de 2014 fueron asesinadas cinco personas en la Mesa del Verde, en la zona serrana de este municipio, las cuales habían sido privadas de la libertad en la comunidad de La Ciénega, por hombres armados que llegaron a su domicilio. Las personas que lograron escapar dieron aviso de los hechos a las autoridades. En tanto que el 6 de agosto de ese mismo año el comisario de Casas Viejas, Alejandro Guerrero Reyes y cuatro integrantes de su familia fueron asesinados a balazos por hombres armados con fusiles de asalto y pistolas que llegaron a la comunidad a bordo de una camioneta con logotipo de una empresa de comercialización de galletas. El 25 de junio de 2015 en la zona serrana de Pánuco fueron asesinados a balazos el empresario minero Öscar Flitch Tovar y sus hijos, Jorge Rigoberto y Heraclio Isaac Flitch Valenzuela. En diciembre de ese mismo año ya habían asesinado a Fernando Eduardo Flitch Valenzuela y en abril a Raymundo Flitch Valenzuela. Todos ellos eran integrantes de la familia propietaria de la mina Nuestra Señora del Rosario, conocida como La Mina de Flitch. El 5 de mayo de 2017, en el camino que conduce de La Petaca a Potrerillos, un grupo de hombres armados emboscó a cuatro maestros de primaria y telesecundaria de la comunidad de El Cuatantal, cuando ya regresaban a sus domicilios en Concordia y Escuinapa, después de cumplir su semana laboral y viajaban en una camioneta, tres de los maestros perdieron la vida y uno sobrevivió. Quienes perdieron la vida fueron identificados como Luis Alberto “N”, Ramón “N” y Feliciano “N”, de 53, 55 y 31 años de edad, respectivamente. El 28 de julio de 2017, siete integrantes de una misma familia y un amigo de ellos fueron asesinados a balazos, cinco de ellos además fueron decapitados en la comunidad serrana de El Aserradero de El Batel, cerca de la sindicatura de Potrerillos, en la zona serrana de Concordia. Mientras que el 22 de mayo de 2018, cuatro personas, al parecer de oficio minero, fueron asesinadas en un camino vecinal cerca del poblado de Pánuco, cuando viajaban en una camioneta dorada.

Por la racha de violencia que se ha vivido en al menos las últimas dos décadas en la zona serrana de Concordia, los habitantes se han tenido que desplazar a la cabecera de ese municipio; a Villa Unión, Mazatlán; o a otros puntos de Sinaloa en busca de sobrevivir. Por ello, en las últimas semanas se pudo constatar que hay pueblos abandonados o fantasmas en comunidades serranas de este municipio como Copala, donde el pasado 2 de febrero no se encontró a ningún poblador, solamente los perros andaban en las calles y movían la cola de alegría al escuchar el motor de un carro al que se acercaban en busca de que una persona que les diera de comer. Al mediodía en esa comunidad de tradición minera y en los últimos años dedicada al turismo que disfrutaba del pay de plátano, no se escuchaba más que el sonido del viento meciendo las copas de los árboles y arrastrando la hojarasca sobre las calles empedradas. Esa misma situación de soledad se vio en comunidades como El Coco, La Capilla del Taxte, entre varias más. Fue tras la privación de la libertad de 10 trabajadores de la empresa minera canadiense Vizsla Silver Corp en el Residencial Clementina, en la cabecera municipal, lo que originó el mayor despliegue de elementos de seguridad en su búsqueda en Concordia, operativo que se ha extendido a los municipios de Rosario, Escuinapa y Mazatlán. Hasta el momento han sido detenidas cuatro personas como presuntas participantes en estos hechos, las cuales, de acuerdo con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, declararon que la privación de la libertad de dichos trabajadores se debió a que presuntamente los confundieron como integrantes de un grupo delictivo contrario. Tanto la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como García Harfuch, han manifestado que el tema de la confusión fue lo que declararon los detenidos, pero continúan las investigaciones para esclarecer qué fue lo que realmente ocurrió.