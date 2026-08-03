$!Tiene El Camarón nueva comisaria; esperan que pobladores regresen tras desplazamientos por inseguridad

ESCUINAPA._ El Cabildo concedió a habitantes de El Camarón el cambio de comisaria, una solicitud presentada al regidor Guadalupe Palomares Fausto.

El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental tomó protesta a la nueva autoridad María Elida Castañeda Hernández, indicando a los vecinos presentes en el lugar, que están buscando por parte del Gobierno del Estado y el municipio, que pronto vuelvan a su comunidad, después del desplazamiento por temas de seguridad.

“Todos en el municipio de Escuinapa conocemos la situación del Camarón y créanme que la Gobernadora Yeraldine Bonilla, todas autoridades estatales y federales conocen como están las circunstancias actualmente en El Camarón, queremos reforzarles ahí la seguridad, regresar la paz social a todo el municipio de Escuinapa”, dijo el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.