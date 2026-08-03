$!Tiene El Camarón nueva comisaria; esperan que pobladores regresen tras desplazamientos por inseguridad

ESCUINAPA._ El Cabildo concedió a habitantes de El Camarón el cambio de comisaria, una solicitud presentada al regidor Guadalupe Palomares Fausto.
El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental tomó protesta a la nueva autoridad María Elida Castañeda Hernández, indicando a los vecinos presentes en el lugar, que están buscando por parte del Gobierno del Estado y el municipio, que pronto vuelvan a su comunidad, después del desplazamiento por temas de seguridad.
“Todos en el municipio de Escuinapa conocemos la situación del Camarón y créanme que la Gobernadora Yeraldine Bonilla, todas autoridades estatales y federales conocen como están las circunstancias actualmente en El Camarón, queremos reforzarles ahí la seguridad, regresar la paz social a todo el municipio de Escuinapa”, dijo el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.
Díaz Simental indicó que el que puedan visitarlos es uno de los compromisos que tienen, y con la presencia de Seguridad Pública, que los pobladores retomen su vida a la que están acostumbrados a vivir.
Reiteró que es un municipio pacífico, de trabajo, alegre y con lo que considera un alto espíritu democrático, lo que demostraron en las elecciones de síndicos y comisarios y con este cambio que se da con el aval del Cabildo que de manera unánime le da la aprobación a la nueva comisaría.
Los regidores avalaron la propuesta, indicando que en esta comunidad se eligió a la anterior comisaría con el aval de los habitantes, pues hubo dos personas inscritas al proceso de elección, pero uno de ellos se retiró por motivos de salud, por lo que solo quedó una persona y ahora los habitantes solicitan el cambio y se les esta otorgando pues es una decisión de la comunidad.