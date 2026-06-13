$!Tiene Ma. Inés 57 años consagrada a amar y reparar el Corazón de Jesús

EL ROSARIO._ Son ya 57 años de la respuesta generosa de Ma Inés Martínez Ávila al llamado a la vida religiosa cuando decidió ingresar, a los 17 años, a la congregación “Familia de Corde Jesús”, que la he llevado a recorrer un largo camino como alma reparadora desde el apostolado de la educación. Así lo dio a conocer la religiosa al renovar sus votos durante la fiesta dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, junto a sus hermanas en la comunidad que se encuentra en El Rosario, por medio de un colegio. “Al día de hoy pues muy contenta de pertenecerle a Dios y siempre hay dificultades, las dificultades no se acaban nunca, pero los seis años de prueba me hicieron afirmarme a mi vocación, o sea estar segura”, dijo.





Con una sonrisa, reconoce que al expresar que son más de 50 años de vida religiosa no lo había dimensionado, pero para ella la clave de su permanencia ha sido siempre la oración, así como también la guía de sus directores espirituales. Originaria de Río Verde, San Luis Potosí, Ma. Inés, hija de los señores Inés Ávila y Febronio Martínez, aseguró que fue tras migrar a San Diego de la Unión, Guanajuato, al formar parte del grupo “Hijas de María”, que sintió el llamado y buscó acompañamiento con las hermanas quienes tienen un colegio en el pueblo. “Se me vino a la mente y al corazón que yo quería ser religiosa de las del colegio de la madre que me atendió que se llamaba Delfina López, que en paz descanse, ella me orientó”.



