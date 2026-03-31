$!Tiene que ser hoy rescate de tres mineros atrapados en mina de El Rosario: PC

Tiene que ser hoy por la noche o a más tardar mañana el rescate de los tres mineros atrapados en la mina Santa Fe, en el municipio de El Rosario, y existe la esperanza de encontrarlos con vida; enfatizó la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.
“Tiene que ser hoy en la noche o mañana en la mañana, acuérdense que estamos trabajando 24 horas del día, no hemos parado, no vamos a parar”.
“Estamos explorando la posibilidad de hacer otro tipo de bomba, que es una bomba eléctrica con la CFE aquí, imagínense, los especialistas de la CFE van a traer una bomba especial y además el cable suficiente, con eso ya no tengo riesgo de monóxido de carbono ni de nada que pueda contaminar no solamente a los rescatistas sino también a nuestros mineros”, añadió Velázquez Alzúa en entrevista este martes con personal de medios de comunicación afuera de la mina.
“Yo sí tengo confianza (de rescatarlos con vida), después de haber rescatado a Cástulo, yo tengo mucha confianza de que los podamos sacar”.
Agregó que hasta el momento los rescatistas no han tenido contacto con los tres mineros que siguen atrapados ya durante seis días, desde el pasado 25 de marzo, tras el derrame en una presa de jales o residuos mineros cuando se encontraban 28 trabajadores en la mina, 24 de ellos lograron salir, uno fue rescatado la medianoche del domingo y tres siguen sin ser localizados.
Expresó que se cree que los tres mineros se encuentran después de una pendiente o especie de vado donde hay agua y lodo, pero se tiene confianza de que se encuentren en una parte alta, ya se introdujo un buzo en ese lugar, pero llegó a una parte donde ya no hay agua y suspendió ese trabajo.
Reiteró que deben ser rescatados hoy o a mañana en la mañana porque llevan ya seis días atrapados.
“Evidentemente que el tiempo para nosotros es ahorita nuestro peor enemigo, entonces por eso nosotros no podemos perdernos, no podemos distraernos. Estamos muy concentrados dando todo el esfuerzo y todo lo que se requiere para encontrarlos con vida y que regresen con sus familias”, recalcó.
La Coordinadora Nacional de Protección Civil también subrayó que se están redoblando esfuerzos, estas horas son fundamentales, como ustedes saben estamos ya a muy poco de cumplir casi una semana y nos sentimos sumamente comprometidos para poder llegar ya”.
“Ha sido más complicado de lo que pensábamos, acuérdense que en ese tipo de accidentes al interior de la mina pueden pasar muchas cosas, el lodo sigue subiendo, el agua también”, continuó.
“Llegamos a un punto en donde se encuentran los mineros hay una pendiente (con agua y lodo)”.
Por ello reiteró que se busca utilizar una bomba eléctrica y de mayor potencia para extraer el agua y lodo para llegar a los mineros que ya están a unos 10 metros de distancia, reiteró Velázquez Alzúa.