$!Tiene que ser hoy rescate de tres mineros atrapados en mina de El Rosario: PC

Tiene que ser hoy por la noche o a más tardar mañana el rescate de los tres mineros atrapados en la mina Santa Fe, en el municipio de El Rosario, y existe la esperanza de encontrarlos con vida; enfatizó la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.

“Tiene que ser hoy en la noche o mañana en la mañana, acuérdense que estamos trabajando 24 horas del día, no hemos parado, no vamos a parar”.

“Estamos explorando la posibilidad de hacer otro tipo de bomba, que es una bomba eléctrica con la CFE aquí, imagínense, los especialistas de la CFE van a traer una bomba especial y además el cable suficiente, con eso ya no tengo riesgo de monóxido de carbono ni de nada que pueda contaminar no solamente a los rescatistas sino también a nuestros mineros”, añadió Velázquez Alzúa en entrevista este martes con personal de medios de comunicación afuera de la mina.

“Yo sí tengo confianza (de rescatarlos con vida), después de haber rescatado a Cástulo, yo tengo mucha confianza de que los podamos sacar”.

Agregó que hasta el momento los rescatistas no han tenido contacto con los tres mineros que siguen atrapados ya durante seis días, desde el pasado 25 de marzo, tras el derrame en una presa de jales o residuos mineros cuando se encontraban 28 trabajadores en la mina, 24 de ellos lograron salir, uno fue rescatado la medianoche del domingo y tres siguen sin ser localizados.