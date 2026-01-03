$!Tienen carniceros en el mercado municipal de Rosario buenas ventas de Fin de Año

EL ROSARIO._ Carne para asar, para pozole, menudo, tamales y lomo, fue lo más demandado durante la Navidad y Fin de Año, indican carniceros del mercado Miguel Hidalgo.
Con esto se informó que se tuvieron buenos resultados en comparación a las celebraciones del año pasado.
“Estuvo bien la verdad, para qué nos quejamos... Un 90 yo digo, un 80, pues sí yo vendí un poquito más que el otro año”, explicó la carnicera Bertha Vizcarra.
Los comerciantes señalaron que durante el 25 de diciembre se agotó el lomo para la cena navideña, mientras que para Año Nuevo fue más variado desde pozole, menudo hasta carne para asar.
La situación no compensa los malos resultados que se han tenido a lo largo del año producto de la inseguridad, pero por lo menos les permitirá abastecerse de más mercancía, dijo.
Así también trascendió que después de la fiesta de año nuevo las ventas volvieron a bajar significativamente.
Los comerciantes, han referido en repetidas ocasiones que debido a la violencia se ha marcado la ausencia de habitantes de comunidades, principalmente de la zona serrana por lo que las ventas se han desplomado hasta el 20 por ciento.