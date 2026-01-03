$!Tienen carniceros en el mercado municipal de Rosario buenas ventas de Fin de Año

EL ROSARIO._ Carne para asar, para pozole, menudo, tamales y lomo, fue lo más demandado durante la Navidad y Fin de Año, indican carniceros del mercado Miguel Hidalgo.

Con esto se informó que se tuvieron buenos resultados en comparación a las celebraciones del año pasado.

“Estuvo bien la verdad, para qué nos quejamos... Un 90 yo digo, un 80, pues sí yo vendí un poquito más que el otro año”, explicó la carnicera Bertha Vizcarra.

Los comerciantes señalaron que durante el 25 de diciembre se agotó el lomo para la cena navideña, mientras que para Año Nuevo fue más variado desde pozole, menudo hasta carne para asar.