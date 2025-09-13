Tienen en Vázquez Moreno, Rosario, un mes entre apagones y bajos voltajes pese a reportes ante CFE

EL ROSARIO._ Vecinos de Vázquez Moreno, en Rosario, denuncian que desde hace un mes apagones y bajas en el voltaje han generado miles de pesos en pérdidas materiales, entre electrodomésticos descompuestos y alimentos echados a perder, razón por la que urgen a CFE a tomar cartas en el asunto.

Los vecinos sostienen que han hecho innumerables reportes ante la Comisión Federal de Electricidad pero no se ha dado una solución.

“La comunidad de Gregorio Vázquez está pero harta, todos los días, ira ya cada rato anda tirando uno las cosas del refri porque se echan a perder, ¿qué tiene?, la luz se va en la media noche porque llueve y si no es la misma”, expuso Alicia, vecina afectada.

Tal es el caso que desde la madrugada de este sábado 13 de septiembre, hasta el mediodía no cuentan con el servicio, regularmente el problema ya sea de apagón o bajón de energía se extiende por lo menos 12 horas o incluso todo el día.

“No hay un día que amanezcamos bien, si hay un día por allá de la chingada que está bien, pero otra parte por allá no tiene el caso que es una friega que hemos tenido de parte de CFE por el servicio de luz eléctrica”.

Tal es la inconformidad, que han analizado no pagar el recibo de CFE, pero sostienen que si bien no atienden los reportes para efectuar cortes por falta de pago si asistirán.

Lamentan que esto viene a complicar más la situación económica que tienen las familias a raíz de la mala temporada de hortaliza, y mangos que se ha vivido aunado a la ola de violencia que aqueja a la entidad.

“Ahorita no quiero ni ver el refri porque tan caro que cuesta todo para estarlo tirando”, argumentó la jefa de familia.

De los problemas de abasto de energía se ha derivado en otra dificultad para las familias es que se quedan completamente incomunicados, al suspenderse tanto el internet como la red telefónica.

Asimismo, se destaca el temor de un brote de dengue, al tener que dormir al aire libre por la falta de condiciones para dormir al interior de sus hogares. Razón por la cual, se informó que de no dar una respuesta por parte de las autoridades contemplan radicalizar las acciones.