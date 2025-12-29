El Sur
Contaminación

Tienen vecinos de la Emiliano Zapata, en Escuinapa, 9 días sin que pase el camión recolector de basura

La directora de Obras y Servicios Públicos, Graciela Elizalde Santos informó que 3 camiones están descompuestos
Carolina Tiznado |
29/12/2025 15:22
29/12/2025 15:22

ESCUINAPA._ El olor a desechos se ha prolongado por más de 9 días en zonas de la colonia Emiliano Zapata debido a fallas en la recolección de basura; hay tres camiones descompuestos señala Obras Públicas.

“Aquí son como 9 días que no vienen, son como 9 días, nos estamos aguantando el olor, pasaban lunes, miércoles y viernes, no sabemos que pasa”, dijo Elba Rosales, vecina del lugar.

Son muchas las colonias que tienen el problema, indicaron, son días en que la basura se acumula y justo en temporada de vacaciones, en las que la imagen debe mejorar.

Al respecto, la directora de Obras y Servicios Públicos, Graciela Elizalde Santos informó que esperaba que hoy lunes quedara sin basura la cabecera municipal.

“Se descompusieron tres carros y el camión de volteo que agarramos como comodín cuando no hay, fueron a Mazatlán por las piezas”, dijo.

La falla de recolección es por cuestiones de equipo, precisó, el domingo por la tarde un vehículo quedó listo para trabajar y se empezó la recolección.

Este lunes irían a calles de Pueblo Nuevo, Santa Lucía y un sector de la colonia Emiliano Zapata, para después empezar con las comunidades que también están pendientes.

Considera que para Fin de Año esperan estar bien la recolección, siempre y cuando no fallen los camiones, pues se está trabajando con dos de cinco camiones recolectores.

#Contaminación
#Recolección de Basura
