$!Tienen vecinos de la Emiliano Zapata, en Escuinapa, 9 días sin que pase el camión recolector de basura

ESCUINAPA._ El olor a desechos se ha prolongado por más de 9 días en zonas de la colonia Emiliano Zapata debido a fallas en la recolección de basura; hay tres camiones descompuestos señala Obras Públicas.

“Aquí son como 9 días que no vienen, son como 9 días, nos estamos aguantando el olor, pasaban lunes, miércoles y viernes, no sabemos que pasa”, dijo Elba Rosales, vecina del lugar.

Son muchas las colonias que tienen el problema, indicaron, son días en que la basura se acumula y justo en temporada de vacaciones, en las que la imagen debe mejorar.