Titular de Cruz Roja en Rosario informó que operan al 100 por ciento pero con previsiones por violencia

EL ROSARIO._ Aunque otros municipios han tomado medidas radicales ante la ola de violencia, el presidente del Consejo Directivo de Cruz Roja en Rosario, Ilie Hassan Chávez Carrasco, sostuvo que la atención en Rosario se mantienen al 100 por ciento pero cuidando siempre la integridad del choferes y paramédicos.

”Estamos bien al pendiente de los uniformes para que se identifiquen como institución de Cruz Roja, pues el servicio no le estamos negando a nadie”, afirmó.

En la institución se ha dado a conocer de hechos donde ha sido alcanzada por ola de violencia que vive Sinaloa desde hace un año.

”Sí ha habido eventos te voy a ser sinceros dónde pues nos han pedido traslados pacientes y hemos acudido al llamado”, afirmó al argumentar que dando cumplimiento a la misión de Cruz Roja.

Dentro de las medidas que se están tomando es el evitar movilizar al personal durante la madrugada en hechos de alto impacto.

Por tal motivo, argumentó, que los municipios han tomado la determinación que los reportes en zonas más conflictivas que sea la autoridad del lugar, síndico o comisario, quien realice el reporte.

Así mismo, pidió la comprensión de la ciudadanía al señalar que el único motivo que se tenga un contratiempo en la atención es que el personal se encuentre en otro servicio, ya que operan con una ambulancia por turno.

Otro reto, sostuvo, son las dificultades de financiamiento al no depender de ninguna institución, y lo que está haciendo fuerte a la dependencia es el convenio de traslados con Salud.

”Solamente para la gasolina (alcanza), el recurso propio que tenemos a un 60 por ciento de cubrir la gasolina... la nómina la cubre Cruz Roja estatal con los traslados que hacemos y al Seguro Social”, expuso.

Subrayó la importancia de que la ciudadanía de su apoyo durante las colectas y actividades que permitan seguir operando en beneficio de la ciudadanía.