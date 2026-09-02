$!Toman padres de familia jardín de niños en la comunidad de Isla del Bosque

ISLA DEL BOSQUE, Escuinapa._ Padres de familia tomaron el Jardín de Niños “Antonio Toledo Corro” en demanda de un docente y de un intendente; permanecerán en el lugar hasta que les den solución.

“Nos quitaron una maestra en el Jardín de Niños Antonio Toledo Corro de Isla del Bosque, por esa situación tomamos el jardín de niños los padres de familia hasta que nos den solución, nos manden una maestra y un intendente, mientras no den solución no abriremos el kínder”, dijo Jazmín Llamas.

Informó que la maestra asignada a 3B fue cambiada a la cabecera municipal a inicio de ciclo escolar, desconocen a qué plantel pero a ellos los dejaron sin esa docente.