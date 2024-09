En cartulinas plasmaron su demanda en la que se puede leer: “No abriremos hasta no tener una respuesta favorable”, “exigimos educación de calidad para nuestros hijos”.

EL ROSARIO._ Al sostener que desde hace tres años no se presenta el maestro de Español, padres de familia de la secundaria Benito Juárez, en Chametla, radicalizaron las medidas para exigir a la Secretaría de Educación Pública y Cultura se resuelva la problemática y cumpla con una educación de calidad.

Martha Guerra, presidenta de la Asociación de Padres de Familia, señaló que la acción responde al agotar la gestiones ante las autoridades competentes.

“Ya son tres años, entonces la decisión de los padres de familia fue venir y tomar la escuela para ver si así llega a las autoridades correspondientes, nos tomen en cuenta y nos den lo que realmente necesitamos”, precisó en nombre de los manifestantes.

Detalló que a pesar de que hay un profesor asignado, este no se presenta, y no se envía una persona que cubra su ausencia, aunque dijeron desconocer los motivos para no presentarse.