$!Toman primaria en Escuinapa; exigen destitución de la directora por hostigamiento laboral

Señalaron que el caso lo conoce la Secretaria de Educación y Cultura en Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, así como las autoridades de menor nivel, pero no hay solución por lo que determinaron tomar la escuela.

Esta última los exhortó a abrir la institución pues los niños están ‘perdiendo’ al no tener clases.

”Los niños también pierden cuando por situaciones sindicales salimos antes o no tenemos clases y entonces no pasa nada, el hostigamiento es algo que aquí no cesa”, dijo un profesor.