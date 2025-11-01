$!Toñito demuestra que la ceguera no es una barrera al ofrecer coronas y dedicarse al comercio

EL ROSARIO._ Al ofrecer coronas de muertos en la cabecera municipal, Cruz Antonio Meza Moreno, de muestra que la una barrera de la discapacidad visual con la que vive no es más grandes que sus ganas de salir adelante y superarse en la vida.

El joven emprendedor manifestó que de nacimiento tiene una condición en sus ojos que le ha generado que su visión sea de apenas el cinco por ciento.

Razón por la cual Toñito, como es mejor conocido en la entrada de su casa, ubicado sobre la calle José López Portillos, ofrece los arreglos para Día de Muertos que alguien le surte.

“Hace unos seis años más o menos que fui empezando con la venta de coronas poco a poquito”, expuso.

Reconoció que al no poder laborar para alguna empresa se dedicó a dedicarse a los negocios, incursionando en la venta de coronas hace 6 años.

La actividad la alterna con la venta de piñatas y el resto del año a la venta de productos por catálogo, así como también realizar masajes o sobar.