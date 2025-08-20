$!Tormenta ocasiona que Escuinapa se quede sin agua potable

ESCUINAPA._ Debido a daños en la estructura de un poste ante la tormenta registrada en Rosario, la cabecera municipal de Escuinapa se encuentra sin agua potable, informó el gerente de Jumapae, Roberto Simental López.

”Anoche hubo una tormenta en el municipio de Rosario, de allá traemos el agua, los cuales desbarató el pozo que da hacia el acueducto, ya se reparó, pero también la cruceta de un poste de luz que estaba deteriorada”, dijo.

Indicó que el tema del poste, que es lo que hace funcionar la energía, no pueden resolverlo a través de la Jumapae pues la Comisión Federal de Electricidad es la única que puede solucionar.

Ya se hizo la solicitud de reparación, por lo que están en espera de que la dependencia resuelva, pues también hay una parte de la comunidad donde se ubica esa postería que no tiene energía eléctrica.