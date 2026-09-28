$!Trabajador resulta herido tras recibir descarga eléctrica en el barrio de La Cruz en El Rosario

ROSARIO. _ Un trabajador resultó herido tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba labores en el tercer piso de una construcción, ubicada en el barrio de La Cruz, en la cabecera municipal.

El hecho se registró alrededor de las 11:00 horas, cuando el hombre se encontraba realizando maniobras con unas barras de metal y, de acuerdo con la información recabada, accidentalmente hizo contacto con cables de alta tensión.

El contacto provocó un chispazo en un transformador y la posterior descarga eléctrica. Testigos señalaron que, tras el incidente, el trabajador salió proyectado y sufrió un golpe en la cabeza.

Personal de Protección Civil acudió al lugar para brindarle los primeros auxilios. Posteriormente, paramédicos trasladaron al hombre a las instalaciones del IMSS-Bienestar, donde quedó bajo valoración médica.