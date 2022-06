Trabajadores de Jumapae desconocen cuánto se les adeuda en salarios atrasados, dice Alcaldesa de Escuinapa

ESCUINAPA._ La situación financiera de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa es del conocimiento del Gobernador Rubén Rocha Moya, pues se le ha planteado, pero es difícil definir cuánto se adeuda en salarios a los trabajadores, manifestó la Alcaldesa Blanca Esthela García Sánchez.

“Desde que se llevó oficio de petición de apoyo al Gobernador se pidió también por la Jumapae, se le hizo llegar el oficio y de manera verbal, pero de salarios se desconoce cuánto se adeuda, porque no existen nóminas, ya que no timbraban las nóminas” dijo.

Manifestó que la solicitud hecha por un pensionado de Jumapae a la presidenta del DIF Sinaloa, Eneyda Rocha Ruiz, es algo que ya se ha hecho saber al Gobierno del Estado.

El problema que se tiene es que, al no haber timbrado de nóminas, no hay números claros para llevar ante la Secretaría de Finanzas, pues ni los mismos trabajadores o pensionados saben cuánto es lo que se les adeuda, expresó.

“Los trabajadores dicen que de pronto les abonaban 500 ó mil pesos, pero no se tienen documentos que ratifiquen qué cantidad exacta es, ellos mismos no saben, porque no existen nóminas con esos abonos o pagos”, expresó.

La persona que se acercó a Rocha Ruiz es pensionada de la Jumapae, lo hizo al parecer por un problema de espalda y se dedica a vender tamales para tener un recurso extra, dijo.

García Sánchez manifestó que no han dejado de gestionar y buscar las formas de que se les pague todo lo que se les adeuda, aunque en el caso de pensionados y jubilados reciben una pensión por parte del IMSS y de la misma paramunicipal.

El gerente general de la paramunicipal, Marco Acosta Salazar, está convocando a reuniones de consejo, pues sí son muchos los problemas que se tienen y a los que se tiene que buscar darles solución, expuso.

“Son situaciones muy delicadas las que se tienen en la Jumapae, se tienen que hacer revisiones de cuánta cartera vencida hay, cuántas personas no tienen contrato de agua o que los tienen en comunidades y pagan 25 pesos”, señaló.

Los problemas de la dependencia no son solo de salarios que se dejaron en deuda, sino también financieros y de operatividad para dar un mejor servicio, manifestó.