$!Trabajadores de mina Santa Fe denuncian que tras accidente se les quiere obligar a firmar renuncia voluntaria

EL ROSARIO._ Trabajadores de la mina Santa Fe, en Rosario, de Industrial Minera Sinaloa S.A de C.V, expusieron que tras el accidente se inició un recorte de personal donde se les ha pedido que firmen una renuncia voluntaria con un finiquito que consideran no es acorde a derecho, motivo por el cual llaman a las autoridades a tomar cartas en el asunto.
Esto a 14 días de que concluyeran las acciones de rescate de cuatro mineros, donde se extrajeron a dos de ellos con bien, y dos más sin vida, tras el derrame de la presa de jales al interior de la mina y que atrajo la atención de autoridades de los tres niveles.
Los empleados que expusieron la situación a Noroeste, solicitaron se les conserve en el anonimato por temor a represalias por parte de la empresa en mención.
Las fuentes manifestaron que tras concluir las acciones el 28 de abril salieron de descanso y al regresar el 1 de mayo se encontraron con la noticia de que algunos habían sido dados de baja.
“Y ya nos dieron de baja, y pues nos mandaron el finiquito como renuncia voluntaria y nosotros nunca renunciamos ellos nos están corriendo pues”, se expuso.
Se destacó que de los despidos que se tiene conocimiento hasta el momento son de al menos 20 mineros, ya que se informó que la medida ha sido paulatina para evitar manifestaciones, ya que el 11 de mayo se presentaron los últimos recortes.
Así mismo, señalaron que los empleados despedidos cuentan con una antigüedad de entre los 3 a 8 años, y el pago oscila entre los 24 mil y 27 mil pesos.
Ante esta situación, indicaron que se asesoraron y se ejemplificó que en un caso de permanecer en la empresa por cuatro años la liquidación debería ser por el orden de los 80 mil pesos.
“Que nos estén diciendo como si nosotros estamos renunciando, que nos den una liquidación justa y lo que nos toca con derecho a la ley nomás”, precisó.
Además, lamentaron que a pesar del esfuerzo realizado para rescatar a sus compañeros con jornadas de hasta 8 horas por día se les quiera pagar de esta manera.
“Hubo personas que no quisieron subir y estaban en su casa y se les estaba pagando y nosotros al contrario quisimos subir varios a apoyar y todavía nos quieren pagar así”, dijo.
Se dio a conocer además que presuntamente recursos humanos de la empresa, les afirmó que el cierre es temporal por espacio de un año y serán contratados de nueva cuenta pero sin ninguna garantía.
Al iniciar el retiro de maquinaria existe el temor de que se vaya la empresa sin la liquidación justa.
Al sostener que varios empleados fueron a interponer la denuncia correspondiente ante Conciliación y Arbitraje, llamaron a las autoridades competentes a tomar cartas en el asunto y hacer valer sus derechos.