$!Trabajadores de mina Santa Fe denuncian que tras accidente se les quiere obligar a firmar renuncia voluntaria

EL ROSARIO._ Trabajadores de la mina Santa Fe, en Rosario, de Industrial Minera Sinaloa S.A de C.V, expusieron que tras el accidente se inició un recorte de personal donde se les ha pedido que firmen una renuncia voluntaria con un finiquito que consideran no es acorde a derecho, motivo por el cual llaman a las autoridades a tomar cartas en el asunto.

Esto a 14 días de que concluyeran las acciones de rescate de cuatro mineros, donde se extrajeron a dos de ellos con bien, y dos más sin vida, tras el derrame de la presa de jales al interior de la mina y que atrajo la atención de autoridades de los tres niveles.

Los empleados que expusieron la situación a Noroeste, solicitaron se les conserve en el anonimato por temor a represalias por parte de la empresa en mención.

Las fuentes manifestaron que tras concluir las acciones el 28 de abril salieron de descanso y al regresar el 1 de mayo se encontraron con la noticia de que algunos habían sido dados de baja.