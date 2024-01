ESCUINAPA. _ “Lo que desespera es no tener para comer” señaló una empleada del Ayuntamiento, donde ya se cumplieron dos semanas sin recibir su salario.

“¿Oiga no sabe cuándo van a pagar? Porque lo que desespera no solo es no tener dinero... lo que desespera es no tener para comer”, señaló la trabajadora con 23 años de servicio.

En el caso de los empleados de confianza que perciben un salario de alrededor de mil 400 por semana, la desesperación aumenta indicaron, pues no les permite tener un recurso para pensar en ahorrar.

“Cuando uno tiene a hijos estudiando y es sola, pues sí se le batalla más, pedimos prestado, pero de todas maneras se necesita que nos paguen, tenemos hijos en escuelas”, dijo otra de las trabajadoras.

Quienes levantan la voz son empleados que no tienen base laboral en el Sindicato del Ayuntamiento, pues son quienes no tienen prestaciones que permitan mejorar su condición económica.

“En estos años sí se batalla más, se ocupa el dinero, pero los del Sindicato tan solo con la canasta básica de cada mes, son casi 5 mil pesos de despensa, más de lo que nos pagan a nosotros cada mes, por eso uno busca la base, pero ya con más de 20 años, ya viejos, que nos van a dar”, señaló otro de los trabajadores.

Las preguntas van y vienen sobre el sueldo, se pregunta a funcionarios, aunque estos están también pendientes de quincena, otros responden quizá el lunes sea posible pagar.

La Tesorera Felicitas Zamora Rodríguez se informó estaba en Culiacán junto con la Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez y el Secretario del Ayuntamiento Eduardo Enciso Guzmán, se indicó que continúan con la gestión de 4 millones de pesos solicitados al Gobierno del Estado por anticipo de participaciones para el pago de quincenas.