$!Trabajadores del Centro de Salud de Escuinapa laboran bajo protesta por falta de pagos

ESCUINAPA._ Trabajadores del Centro de Salud de Escuinapa, que ahora forman parte del IMSS Bienestar, trabajan bajo protesta ante la falta de pagos de algunas prestaciones.

Señalaron que uno de los pagos pendientes es la de “asistencia perfecta”, que es un bono que se da a fin de año.

“Nos estamos manifestando aquí los compañeros que fueron transferidos, es decir, que se pasaron al IMSS Bienestar; por falta de pagos de asistencia perfecta que debió hacerse en diciembre, también pagos de productividad, prima dominical, y dan fechas y fechas y aquí nos tienen”, dijo la representante sindical, Bertha Angélica Pérez López.

Los trabajadores están atendiendo lo mínimo en el centro de trabajo y hacen un llamado a las autoridades, como el Gobernador Rubén Rocha Moya y el delegado del IMSS Bienestar, Julio CÉsar Quintero Ledezma, que son quienes están al frente principalmente en la entidad, indicó.

Los vales de productividad son escalonados por meses, algunos están pagados y otros no; los trabajadores afectados en el Centro de Salud son 26, que son los que han sido transferidos, se ha señalado el tema por parte de la secretaria general Arcelia Prado, pero no se ha llegado a acuerdos.

El personal estará laborando bajo protesta hasta que se resuelva el tema o haya indicaciones de su sindicato, manifestó Pérez López.

“Estamos trabajando bajo protesta porque lo que es la asistencia perfecta, se supone que nos tocaba en noviembre que se nos entregará y nos han tenido vueltas y vueltas, diciendo ‘chequen si les llego’, ‘ya les están pagando’, y aquí en realidad nos están jugando el dedo y no nos dan nada”, agregó Petri Cecilia González Vejar.