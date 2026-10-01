$!Trabajadores del Hospital IMSS Bienestar de Escuinapa mantienen protesta contra director

ESCUINAPA._ Trabajadores del Hospital IMSS Bienestar de Escuinapa mantienen su protesta en demanda de la destitución del director de la institución, Jesús Daniel Uribe Peraza. La delegada sindical, Silvana Contreras Plascencia, informó que hasta el momento no han tenido respuesta de las autoridades de Salud a la demanda que mantienen desde el viernes pasado.

“Tenemos jornada de paros, de asambleas, el personal se mantiene trabajando, no sé ha suspendido nada, la gente que viene aquí a apoyarnos es sin dejar de atender”, dijo. El personal que acude es quien de momento no está ocupado, labora en la tarde o los fines de semana, asentó, pero la demanda sigue siendo la destitución del jefe del hospital.

“Quedaron de venir aquí (personal de la Secretaría de Salud) el lunes de la semana pasada, después dijeron que el jueves y no hemos tenido respuesta”, dijo. Están esperando indicaciones del sindicato que los rige para saber qué son las acciones a realizar, además de estar haciendo procedimientos en otras instancias.