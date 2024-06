ESCUINAPA. _ Trabajadores del nuevo Sindicato del Ayuntamiento mantendrán el plantón a las afueras de Palacio Municipal en espera de la solución al despido de su secretaria general Maricruz García Zambrano, señalaron.

“En la tarde noche tendremos una reunión con los abogados, en Mazatlán, en espera de llegar a un acuerdo”, les comunicó el Abogado Salvador Alcaraz a los trabajadores.

El abogado y García Zambrano entraron con la Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez para tomar acuerdos, señalándose que este tema podría quedar resuelto después de que los abogados se reunieran.

“Vamos a quedarnos aquí entonces, hay que traer casas de campaña y mañana todos se presentan a su trabajo, nos vemos aquí después del trabajo”, dijo el secretario de organización, Manuel Castro Ochoa.

Al señalarle a Maricruz García Zambrano que el despido se dio, de acuerdo a la Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez, por faltas al trabajo, ella negó los hechos.

“Antes de correrme podrían haberme llamado, no he faltado, tuve una junta de mi hija la semana pasada, pedí permiso de llegar tarde y me pusieron como no trabajado, pero solo me ausenté de 8 a 10 de la mañana y salí a las 3”, dijo.

Indicó que después pidió un permiso para una reunión en Tribunal, de trabajo, por el tema de sindicato, y se le señaló que no habría otro permiso, lo que considera hostigamiento laboral, pues no tiene faltas en 10 años.

Manifestaron que continuarán buscando que haya esa conciliación, pues son un sindicato constituido y con todos los derechos que los trabajadores del Ayuntamiento tienen.

La secretaria de organización política del nuevo Sindicato indicó que les señalan que son despidos para no dejar más carga al nuevo Alcalde, pero se están dando contrataciones.

“Están metiendo personal, con sueldos más fuertes que los que ganamos nosotros, nosotros ganamos salario mínimo, los que entran ganan el doble de lo de nosotros, sí hay caras nuevas dentro del Ayuntamiento ¿entonces a qué estamos jugando?”, dijo Berenice Tapia.

Se tiene el riesgo de que lleguen a trabajar y que les digan que van a correr personas, lo que consideran es un hostigamiento.

“Yo lo veo como represalia política”, señaló.