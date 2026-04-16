$!Trabajos de rescate en mina de Rosario continuarán hasta localizar a cuarto minero: General Alejandro Alcántara Ávila

Los trabajos continuarán hasta que se localice al cuarto trabajador atrapado en el interior de la mina Santa Fe desde el pasado 25 de marzo, asentó el General de Brigada de Estado Mayor, Alejandro Alcántara Ávila, coordinador de las labores de rescate en esta zona serrana del municipio del Rosario.

“Los trabajos van a continuar hasta que se localice”, recalcó Alcántara Ávila en entrevista en esta mina, la primera vez que se permite el acceso al lugar a personal de medios de comunicación desde que se registró el derrame en la presa o contenedor de jales y los residuos ingresaron a los túneles. En esos momentos en la mina se encontraban 28 trabajadores, 24 lograron salir, pero cuatro quedaron atrapados.

Hasta el momento han sido rescatados dos mineros con vida, se localizó uno más sin vida y a 23 días del incidente continúa la búsqueda para localizar y rescatar al trabajador minero Isidro Beltrán, originario de Zimapán, Hidalgo. Actualmente en las labores de búsqueda y rescate participan cerca de 200 elementos en la aplicación del Plan DNIII_E, tanto del Batallón de Atención de Emergencias, Aeromédico, Binomios Caninos y buzos de la Secretaría de la Defensa Nacional y personal y un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana.