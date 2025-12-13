$!Trabajos en el cerro del Águila son por parte de CFE: Obras Públicas Rosario

EL ROSARIO._ Al hacerse notorios los trabajos en el cerro del Águila, en la cabecera municipal, el director de Obras Públicas municipal, Jesús Eloy Manjarrez Mancillas informó que son realizados por la Comisión Federal de Electricidad.

Cabe destacar que el cerro que enmarca la ciudad y Pueblo Mágico, que simula un águila emprendiendo el vuelo, se ha vuelto representativo para los habitantes al punto de que administraciones la han retomado en los logotipos oficiales.

Razón por lo cual las acciones han generado reacciones entre la ciudadanía ante el posible peligro de que pueda desaparecer.

”Es Comisión Federal de Electricidad, creo que es la nueva línea que va a Santa María parte de la presa, lo que es la hidroeléctrica”, afirmó.