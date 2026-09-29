$!Tráiler derriba poste al transitar por vialidad de la cabecera de Rosario

EL ROSARIO._ Una vialidad de la cabecera quedó bloqueada ante el derribo de un poste por parte de un tráiler en calle de la cabecera municipal de Rosario.

Los hechos se registraron alrededor de las 16:20 horas, sobre la calle Mineros, frente a una congeladora y a unos metros de la zona conocida como “La Chalata”.