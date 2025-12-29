$!Tráiler termina incendiado sobre la autopista Tepic-Mazatlán, cerca de Rosario

EL ROSARIO._ En pérdida total quedó un tráiler al ser consumido por el fuego, luego de volcar en la autopista Tepic-Mazatlán, a la altura del municipio de Rosario.

De acuerdo con autoridades, el hecho se registró alrededor de las 7:37 horas en la vía en mención, a la altura del kilómetro 214+500.

Tras el arribo de los elementos de diferentes corporaciones se encontraron con un tráiler en llamas.