$!Tras 15 días de fallas, en Escuinapa prometen que este martes se reanuda el suministro de agua

ESCUINAPA._ Después de 15 días y una ruptura del tubo principal, el servicio de agua potable será reanudado este martes por la tarde, informó el gerente de Jumapae, Santos de Jesús Gómez Sánchez. “Ayer (lunes) habíamos encendido equipos pero teníamos un problema de una fuga, se repara hoy (martes) y se acaba de encender el equipo nuevamente, le calculamos que para las 3 o 4 de la tarde tengamos servicio”, dijo.

Informó que debido a los cortes de energía se tuvo por lo menos 15 días sin servicio completo por parte del acueducto Baluarte-Escuinapa, ahora es la fuga lo que retrasó el servicio, esperan que se empiece a normalizar todo a partir de este miércoles. Entre las zonas afectadas se encuentran colonias como El Roblito, Insurgentes y Francisco I Madero, que se esperan tengan el servicio cuando quede todo bien restablecido.