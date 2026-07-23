$!Tras 6 meses sin médico, atienden demanda de salud en Tecualilla

El médico estará de las 08:00 a las 16:00 horas, de lunes a viernes, y se prevé que después llegue otro doctor, indicó.

“Le damos gracias a Jurisdicción; ya esta mañana (jueves) me tocó recibir al doctor. Damos gracias porque hicieron caso al llamado de esta gran necesidad aquí en Tecualilla”, dijo.

ESCUINAPA._ Después de seis meses sin servicio, ya arribó a Tecualillo un médico que atenderá a la población de lunes a viernes, informó el comisario Daniel Ponce Estrada.

El comisario expresó que de momento están contentos de que se les haya resuelto esta demanda en salud que les aquejaba.

Agregó que el médico al parecer estaba en El Palmito del Verde y se le movió a Tecualilla, en una solución rápida que tuvieron.

Ponce Estrada reiteró que desde hace seis meses estaban sin médicos para atender la clínica de la comunidad, por lo que las emergencias debían trasladarse hasta la cabecera municipal de Escuinapa.

El comisario precisó que el hecho que les urgió a pedir solución fue la picadura de un alacrán a un menor y que este fue trasladado de manera particular en estado delicado.

La comunidad cuenta con una clínica, pero sin médicos esta prácticamente solo funcionaba para cosas menores como tomar la presión a los pacientes.